حفل تأبين للدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بالمتحف القومي للحضارة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد لطفي:

نظّم، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حفل تأبين للراحل الدكتور أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور والمأثورات الشعبية بجامعة القاهرة، أحد القامات العلمية العظيمة التي أثرت في الحياة الثقافية على المستوى المحلي والدولي.

حضر حفل التأبين كل من الدكتور محمود مبروك رئيس اللجنة العلمية لسيناريو العرض المتحفي للمتحف، والدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة، وعدد من تلاميذ وأصدقاء وأفراد من عائلة الدكتور أحمد مرسي.

استُهل حفل التأبين بقيام للدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف بالترحيب بالحضور وإلقاء كلمة رثاء، سلط خلالها الضوء على دور الذي لعبه الدكتور أحمد مرسي في إثراء الحياة الثقافية والتراثية المصرية، وما بذله من جهد عظيم في إعداد سيناريو العرض الخاص بقاعات المتحف القومي للحضارة المصرية قبل افتتاحه في أبريل 2021.

وخلال الحفل تحدث الحضور عن علاقة الراحل الدكتور أحمد مرسي بتلاميذه وزملاؤه وأصدقائه والنقاط الهامة في حياته العملية والشخصية. كما تحدث الحضور عن الأدوار المتعددة التي قام بها من أجل العمل الوطني والثقافي والشعبي، واصفين إياه بأيقونة عطاء وأنه طوال حياته كان يغرس الأرض بذورا من البهجة والسعادة.

وفي ختام حفل التأبين سلم الدكتور أحمد غنيم لأبناء الدكتور أحمد مرسي درعاً من وزارة السياحة والآثار، كُتب عليه اسم الراحل، وذلك تقديرا لإسهاماته الإبداعية لإثراء الحياة الثقافية والتراث الشعبي المصري.

جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد مرسي أبرز الخبرات الأكاديمية في مجال التراث والفلكلور الشعبي حيث قدم إسهامات تمثل علامات فارقة في الثقافة المصرية، كما ساهم في توثيق العديد من الملفات المصرية لدى اليونسكو.

يذكر أن الراحل الدكتور احمد مرسى تدرج في المناصب الوظيفية بكلية الآداب جامعة القاهرة كما عين مستشارا ثقافيا بسفارتي مصر في روما ومدريد، وتولى العديد من المناصب في وزارة الثقافة منها رئيس دار الكتب، مدير مركز الفنون الشعبية، وغيرها من المناصب الثقافية الهامة. للدكتور أحمد مرسي الكثير من المؤلفات والأبحاث المنشورة في أرقى المجلات العلمية العربية والعالمية كما نال الكثير من الجوائز والأوسمة المصرية والدولية.