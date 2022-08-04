"عمال مصر" لنقابة المرافق: حافظوا وتمسكوا بحقوق ومكتسبات العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعا المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، اللجان النقابية التابعة "للنقابة العامة"، في قطاعات "الكهرباء والإسكان والمياه والصرف الصحي"، إلى تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للعاملين في "المرافق العامة" وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، والاستماع إلى مطالبهم، ومشاكلهم، والتفاوض بشأنها.

وأوضح فؤاد، في بيان، أن دور النقابات العمالية، الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، والتواصل معهم داخل مواقع العمل، وحثهم على الحفاظ والتمسك بالمكتسبات الإقتصادية والإجتماعية والصحية، وكافة الحقوق المشروعة للعمال.

وأشار إلى أن عصر "الجمهورية الجديدة" يتميز بالمشاركة، كما أن "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتح المجال أن جميع القوى الوطنية وعلى رأسها "القوى العمالية" إلى إبداء الأراء، وعرض المطالب المشروعة،وتقديم رؤية لحلها.

جاء ذلك خلال كلمة فؤاد في إجتماع مع مجلس إدارة "النقابة العامة" التي تضم 65 قيادة نقابية بعد ضم وكلاء ،وسكرتارية للمرأة وأخرى للشباب، إلى "المجلس"، حيث شارك في اللقاء الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر عيد مرسال، وأحمد الدبيكي رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية، وعضو مجلس إدارة إتحاد عمال مصر، وأيضا قيادات "النقابة العامة" و"هيئة مكتبها".

وقال فؤاد، إن النقابة العامة للمرافق، التي تضم في عضويتها أكثر من 400 الف عامل، و2120 نقابيا، كانت ولا زالت سند للدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الصعاب الداخلية والخارجية، كما أن لها رؤية في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس السيسي ،فهي ترحب به وتسانده ،خاصة وانه يرسى قواعد الحوار والنقاش ومشاركة كافة القوى الوطنية في صناعة القرار.

وفي نفس السياق، ثُمّنَ الأمين العام عيد مرسال نشاط "النقابة العامة للمرافق" كجزء فعال داخل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، داعيا الجميع إلى الاستمرار في التواصل مع القواعد العمالية، والتمسك بشعار "قوتنا في وحدتنا".

ومن جانبه، قال أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية أنه مع بدء الدورة النقابية الجديدة 2022-2026، فإن العمل النقابي مطالب بمسايرة كافة التطورات والأحداث التي تخص عالم العمل والعمال، وهو ما يتطلب المزيد من التواصل مع العمال في مواقعهم.

وخلال اللقاء تحدث عدد من قيادات النقابة العامة للمرافق، معبرين عن تفاؤلهم في المرحلة المقبلة، وأنهم يمتلكون الإرادة نحو مستقبل أفضل للعمال داخل ذلك القطاع الإستراتيجي.