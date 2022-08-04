شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع نائبة بالكونجرس الأمريكي في حادث مروع.. كشف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقيت النائبة بالكونجرس الأمريكي جاكي والورسكي واثنين من مساعديها حتفهم في حادث سير مروع خلال سيرها على طريق إنديانا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب والورسكي فإنها لقيت حتفها واثنين من مساعديها، الأربعاء، عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها ودخلت الاتجاه المعاكس.

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس النائبة الجمهورية والورسكي (58 عاما) العضوة في مجلس النواب عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا.

واشتهرت النائبة والورسكي بسعيها المستمر للتعاون مع زملائها من الحزبين لخدمة مصالح أبناء دائرتها.

وقال البيت الأبيض إنه سينكس الأعلام حدادا عليها.

وكتب وزير النقل بيت بوتيجيج، وهو ديمقراطي، على تويتر: "على الرغم من أننا ننتمي إلى خلفيات سياسية مختلفة للغاية، إلا أنها كانت دائما على استعداد للتعاون ما دام وجدت هناك أرضية مشتركة".

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة إلكارت إن نائبة الكونجرس الأمريكي كانت تسير على طريق إنديانا بعد ظهر الأربعاء مع مساعدتها إيما طومسون (28 عاما) وأحد مديري دائرتها ويدعى زاكري بوتس (27 عاما).

وذكر أن سيارة متجهة نحو الشمال تحركت يسارا متجاوزة منتصف الطريق واصطدمت مقدمتها بمقدمة سيارة والورسكي مما أسفر عن مقتل ركابها الثلاثة.

وأضاف أن سائقة السيارة الأخرى وتدعى إيديث شموكر (56 عاما) لقيت حتفها في موقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني بشمال إنديانا.

كانت نائبة الكونجرس الأمريكي والورسكي مقيمة في ولاية إنديانا طوال حياتها تقريبا، وفقا لسيرتها الذاتية الرسمية.

وقبل انتخابها في عام 2012 لعضوية مجلس النواب، خدمت ثلاث فترات في المجلس التشريعي لولاية إنديانا، وأمضت أربع سنوات كمبشرة في رومانيا مع زوجها كما عملت مراسلة إخبارية في ساوث بيند، وفقا لسيرة ذاتية نُشرت في موقعها الإلكتروني الخاص بالكونجرس.

وقال بايدن، وهو ينتمي للحزب الديمقراطي، إنه ووالورسكي ربما يمثلان حزبين مختلفين ولم يتفقا بشأن العديد من القضايا، لكنها حظيت باحترام أعضاء الحزبين.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في بيان إن والورسكي جلبت بشغف أصوات الناخبين في شمال إنديانا إلى الكونجرس، وأعجب بها زملاؤها من الحزبين بسبب لطفها.