شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل بدأت الحرب؟.. مقاتلات مجهولة تخترق تايوان وضربات إلكترونية تشل الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الخميس، إن طائرات مجهولة يعتقد أنها مسيرات حلقت فوق أجواء منطقة جزر كينمن.

وأضافت: "قواتنا بمنطقة جزر كينمن قادرة على التعامل مع حالات الطوارئ".

ونقلت رويترز عن مسؤول عسكري تايواني قوله: "الوضع في منطقة جزر كينمن طبيعي".

وأكدت الوزارة التايوانية أنها أطلقت قنابل إنارة لطرد الطائرات المجهولة بعيدًا عن منطقة الجزر الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للصين.

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، تعرض موقعها الإلكتروني لهجمات سيبرانية في وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

ونقلت رويترز عن الدفاع التايوانية قولها إن الخدمة الخاصة بموقعها الإلكترونية وصلت إلى نقطة واحدة للأسفل ولكن تم استئنافها منذ ذلك الحين.

وأكدت أنها ستعمل عن كثب مع الوحدات الحكومية لتعزيز الأمن السيبراني والاستمرار في مراقبة الوضع عن كثب.

ضربة إلكترونية استهدفت الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع التايوانية تأتي بعد يومين من ضربة مماثلة أصابت الموقع الإلكتروني للرئاسة في البلاد.

وكان هجوم إلكتروني خارجي استهدف الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي التايواني؛ حيث تم تعطيله لفترة وجيزة ثم أعيد تشغليه.

أكد مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، أن قضية تايوان ليست إقليمية لكنها شأن داخلي صيني.

وبعد سويعات من ختام زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأربعاء، عبور 22 طائرة صينية الخط المتوسط لمضيق تايوان.

واختتمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الزيارة التاريخية لتايوان، في وقت سابق الأربعاء، بينما تستعد الصين لإجراء مناورات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان، بسبب غضب بكين من زيارة المسؤولة الأمريكية.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قالت إن الصين لا تستطيع منع قادة العالم من زيارة تايوان.

فيما قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان "لا يوجد مبرر لاستخدام الزيارة ذريعة لنشاط عسكري عدواني في مضيق تايوان. من الطبيعي أن يسافر المشرعون من بلداننا حول العالم".

بدورها، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 27 طائرة حربية صينية دخلت منطقة دفاعنا الجوي اليوم، أكدت أن الوحدات الحكومية تلقت هجمات إلكترونية 23 مرة أكثر من المعتاد، متوقعة ارتفاعًا مستمرًا للحرب الإدراكية في الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن تايبيه سارعت بإطلاق مقاتلات الأربعاء لإبعاد 27 طائرة صينية في منطقة الدفاع الجوي بالجزيرة، مضيفة أن 22 منها عبرت خط المنتصف الفاصل بين الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والصين وسط تصاعد حدة التوتر.