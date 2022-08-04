الشيوخ الأمريكي يصوت لانضمام فنلندا والسويد للناتو.. وبايدن: أعظم تحالف دفاعي في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على بروتوكولين بانضمام فنلندا والسويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقد صوّت تأييدًا للوثيقتين 95 من أعضاء المجلس، مقابل عضو واحد فقط صوت ضد المصادقة على البروتوكولين. وصادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 في الحلف.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، مؤكدًا عزمه على توقيع البروتوكولين. ومن ثم إرسالهما إلى مقر الناتو.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض الأربعاء: "بفارغ الصبر أنتظر إمكانية التوقيع على البروتوكولين حول انضمام فنلندا والسويد، وأحييهما... إنهما ديمقراطيتان قويتان، ولديهما قوات مسلحة ذات قدرات قتالية عالية، في صفوف أعظم تحالف دفاعي في التاريخ".

وأكد أن "الولايات المتحدة تبقى متمسكة بأمن السويد وفنلندا... وسنواصل التصدي لأي مخاطر على أمننا المشترك".