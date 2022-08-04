ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكنت مديرية التموين في محافظة الشرقية من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، قبل بيعها في السوق السوداء.

وردت معلومات لمديرية التموين بوجود مخزن لتجميع وتجارة الدقيق المدعم ناحية بساتين الإسماعيلية.

توجهت حملة من إدارة تموين بلبيس، أمس الأربعاء، برئاسة أبو طالب علي مدير الإدارة إلى المكان المذكور، حيث تم العثور على 3 أطنان دقيق استخراج ٨٧،٥ إنتاج مطحن الأصيل يوليو ٢٠٢٢، قبل تهريبها بالسوق السوداء.

وقد حرر المحضر ١٥٣٣٤ لسنة ٢٠٢٢ ضد ش. ا.ا لحيازته سلع مدعومة من قبل الدولة.