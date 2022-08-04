الكشف على 108 آلاف سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والجنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - نورهان ربيع:

أجرت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين بمحافظة الشرقية، بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد من ١٠٨ آلاف و٦٥٠ سيدة حامل، منذ انطلاقها بالمحافظة في ديسمبر ٢٠٢٠.

تهدف المبادرة إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخاليًا من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل منذ أول يوم في الحمل حتى تاريخ الولادة، وذلك للكشف المبكر عن مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، ومرض الإلتهاب الكبدي بـ HBV، ومرض الزهري، إلى جانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائي المناسب، والحفاظ على الوزن المثالي في فترة الحمل ومابعد الولادة، بالإضافة إلى تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، إلى جانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدم ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وذلك بعد التأكد من جاهزية العيادات الطبية وخصوصية أماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وسرية النتائج، وحسن الإستقبال والتعامل مع السيدات المترددات على المبادرة الرئاسية.

ويذكر أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي لعدد ١٥٧٧٣٦ سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق ١٨ عامًا، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق ٣٥٨ فرقة طبية، في عدد ٣٥٨ نقطة.