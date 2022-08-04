شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "بيلوسي" التي هزت عرش الصين.. قصة كراهية وعداوة تاريخية تمتد لـ33 عاما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نانسي بيلوسي اسم معروف جيدا في الصين منذ عقود، وليس فقط مع زيارتها الأخيرة إلى تايوان، التي أثارت غضب بكين.

وغادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق الأربعاء، تايوان، في ختام زيارة إلى الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وحبست الزيارة أنفاس العالم، خشية حدوث تطور لا يحمد عقباه، لكن شيئا من هذا لم يحدث بين الصين وأمريكا، القوتين العظميين في العالم.

وقبل الزيارة وأثناءها وبعدها، وجه المسؤولون الصينيون سهام النقد إلى نانسي بيلوسي، متهمين إياها بانتهاك سيادة الصين الوطنية، وإحداث "صدمة خطيرة في العلاقات الصينية الأمريكية".

وهذه الانتقادات الصينية بحق بيلوسي ليست جديدة، خاصة أنها تتبنى مواقف مناهضة لحكومة بكين منذ أكثر من 30 عاما.

وتقول شبكة "سي أن بي سي" الأمريكية إن بيلوسي معروفة جيدا في الصين، إذ لديها تاريخ طويل من انتقاد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم تعود إلى عام 1989، مع اندلاع الاحتجاجات في ساحة تيانانمن بالعاصمة بكين.

وفي عام 1991، زارت بيلوسي عندما كانت نائبة في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا هذه الساحة مع اثنين من زملائها، حيث رفعوا لافتة تحيي ذكرى أولئك المتظاهرين.

نانسي بيلوسي

وكانت بيلوسي من النواب الأمريكيين الذين دفعوا باتجاه قرار يدين سلوك تعامل القوات الصينية في هذه الحادثة.

وسريعا تدخلت الشرطة الصينية التي كانت موجودة في المكان وأغلقت الساحة، وبعد عدة ساعات أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا يدين سلوك بيلوسي، الذي وصفته بـ "المهزلة".

وتسبب بالأمر بالمتاعب للصحفيين، وكان من بين هؤلاء، مدير مكتب شبكة "سي إن إن" الأمريكية في بكين حينها، مايك تشينوي، الذي تعرض للاعتقال إثر تصوير حادثة بيلوسي.

وقال تشينوي في مقال نشره في مجلة "فورين بوليسي" إنه لم يكن على علم بما كانت بيلوسي تخطط له، وهو ما أدى إلى اعتقاله عدة ساعات.

ولم تنس بيلوسي تلك اللحظات رغم مرور السنوات، ونشرت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" عام 2019 مقطع فيديو قديم يوثق تلك الرحلة، خصوصا رفع اللافتة السوداء اللون التي عليها: "إلى أولئك الذين ماتوا في سبيل الديمقراطية في الصين".

وفي عام 2002، وجهت بيلوسي إلى نائب الرئيس الصيني حينها، هو جينتاو، أربع رسائل تعبر عن القلق من اعتقال واحتجاز النشطاء في الصين والتبت، وتدعو إلى إطلاق سراحهم في تصرف بدا محرجا، لكن المسؤول الصيني رفض حينها قبول الرسائل.

وبعد 7 سنوات، كررت بيلوسي المحاولة، وحينها أصبح جيناتو رئيسا للصين، ودعت آنذاك لإطلاق سراح النشاط السياسيين.

وعارضت بيلوسي مساعي الصين لاستضافة الألعاب الأولمبية منذ عام 1993 على أساس انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وفي نهاية المطاف تمكنت الصين من استضافة دورة الألعاب الأوليمبية عام 2008.

وفشلت النائبة الأمريكية بإقناع الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، بمقاطعة حفل افتتاح هذه الدورة.

وبالإضافة إلى البيانات الرسمية النارية في الصين، قالت صحيفة "جلوبال تايمز"، الصينية الناطقة بالإنجليزية قبل زيارة بيلوسي إلى تايوان إن السياسية الأمريكية "الغريبة الأطوار" و"المتعصبة" لا تأبه بالآخرين.

وأضافت أن لدى بيلوسي إرادة قوية للغاية في إجراء تغيير في سياسة البيت الأبيض الراسخة تجاه الصين، خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان.