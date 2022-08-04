شكرا لقرائتكم خبر عن بدون رونالدو.. تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع في الموسم الجديد 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتطلع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية إلى نادٍ أوروبي كبير يستطيع المنافسة على الألقاب والبطولات وعلى وجه التحديد بطولة "دوري أبطال أوروبا".

مستقبل رونالدو يستمر في " الغموض"

وحتى الآن يستمر مستقبل رونالدو في الغموض مع مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى رفض العديد من أندية القارة العجوز التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية.

ويأتي كلا من تشيلسي وبايرن ميونخ من أبرز الأندية الأوروبية التي رفضت التعاقد مع الدولي البرتغالي في الصيف الحالي 2022.

تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع للموسم الجديد

من المتوقع أن يأتي النادي الإنجليزي بالتشكيل التالي في الموسم الجديد:-

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أليكس تيليس، ليساندرو مارتينيز، رافائيل فاران، إيثان ليرد.

خط الوسط: فان دي بيك، كريستيان إريكسون، جيمس جارنر.

خط الهجوم: راشفورد، تيتا تشونج، جارناتشو.

تعرف على موعد انطلاقة منافسات النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2022

تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2022/2023 مساء الغد الجمعة الموافق 5 من شهر أغسطس الجاري، وذلك بمواجهة تجمع بين آرسنال وكريستال بالاس.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

توقيت مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تنطلق المباراة التي تجمع بين آرسنال وكريستال بالاس نساء الجمعة في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

موعد أولى مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يقع مانشستر يونايتد في مواجهة أمام برايتون يوم الأحد القادم الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج 2022/2023.

ملعب مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تقام المباراة التي تجمع بين اليونايتد وبرايتون يوم الأحد على الأولد ترافورد "معقل الشياطين الحُمر".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين اليونايتد وبرايتون " الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء".