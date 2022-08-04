إيمي تاتو.. القصة الكاملة لإيقاف ظهور خبيرة التجميل على شاشة قناة الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أثارت إيمي كمال الشهيرة بـ"إيمي تاتو"، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقديمها فقرة في برنامج "ضي القمر" عبر قناة "الشمس".

,انتقد عدد من الفنانين، خوض "إيمي تاتو" التجربة، وكتب الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أنسب اسم للبرنامج ده يكون الإيد السندة.. والدعاية تبقى الإيد السندة مع إيمي الجامدة".

وردا على المذيع أحمد سالم الذي كتب عبر "فيسبوك": "طيب هنقول إيه لطلبة وخريجي كليات الإعلام وهم شايفين إيمي تاتو بقت مذيعة؟"؛ علّقت الفنانة رولين القاسم، قائلة:"عندها كاريزما".

وكتب السيناريست أيمن سليم مؤلف مسلسلي "حواديت الشانزليزيه" و"دايما عامر"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "معًا لدعم إيمي تاتو.. واحدة بيجيلها ملايين المشاهدات على أي فيديو أو لايف، تعليقاتها بتتعمل كوميكس وميمز، بتلاقي إشادات وإعجاب من كل اللي حواليها وبقى عندها جمهور على السوشيال ميديا بيتهافتوا على فيديوهاتها وبيروحولها فروع الكوافير بتاعها عشان يقابلوها مخصوص.. إيه اللي يخليها ماتفكرش تشتري هوا وتبقى مذيعة؟ في الميديا مفيش حاجة اسمها فرص.. ولا كان فلان أولى من علان.. مجتش على إيمي تاتوط.

وكتب الشاعر والروائي وليد عبد المنعم عبر "فيسبوك": "بصراحة أنا شايف إن ردود الفعل على موضوع الأستاذة (إيمي تاتو) فيه مبالغة كبيرة قوي قوي.. مش أنتم من البداية اللي بتشهروا الناس دي وبتكبروها وبتجروا على فيديوهاتهم وصورهم وأخبارهم لحد هما ما بيصدقوا أنهم بجد مؤثرين وأصحاب شعبية؟ مش أنتم من البداية اللي بتعملوا للمؤاخذة سعر؟".

وكانت "إيمي تاتو" كتبت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، مساء أمس: "انتظرونا على قناة الشمس.. مع إيمي.. في برنامج ضي القمر.. يوم الأحد الساعة 7:30 مساء.. والإعادة يوم الخميس الساعة 3:00 صباحا.. شاشة تجمعنا على قناة واحدة.. شاشة قناة الشمس".

مش مذيعة

ومن جانبه، قال أحمد الدغيدي رئيس قناة الشمس الفضائية، في أول تعليق له على ظهور "إيمي تاتو "، على شاشة القناة لتقديم أحد البرامج، إن الكلام المتداول على منصات السوشيال ميديا غير صحيح.

وأضاف "الدغيدي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إيمي ستكون ضيفة إحدى الفقرات في أحد البرامج لتتحدث عن أمور لها علاقة بالتجميل.

وأوضح رئيس قناة الشمس، أن القناة لم تذع أي برومو لإيمي تاتو، قائلا: "كل القصة إنها كتبت تنويهًا على صفحتها عبر السوشيال ميديا".

الأعلى للإعلام يقرر إيقاف البرنامج

,قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج إيمى تاتو على قناة الشمس، بعد أن تلقى المجلس شكاوى كثيرة حول خرق البرنامج للأكواد الإعلامية، ومخالفة شروط الترخيص الصادر للقناة، وتحويل المسئول القانوني للتحقيق في المخالفات المنسوبة للقناة.

إيقاف البرنامج

أعلنت إدارة قناة الشمس، متابعتها باهتمام ردود الفعل لدى رواد السوشيال ميديا والتي ظهر خلالها تحفظاتهم على فكرة برنامج مختص بالتجميل يضم مجموعة من الخبراء والمختصين بالتجميل من مشاهير السوشيال ميديا، ومحتواه مما استدعاها بالاستجابة وإلغاء البرنامج قبل ظهوره؛ بما يتناسب مع احتياجات المشاهدين ورغباتهم التي تكن لها كل احترام و تقدير؛ وبما يتوافق مع مواثيق الشرف المهنية والإعلامية.

وأوضحت القناة، حقيقة ما أثير خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول إنتاج القناة لبرنامج مختص بالتجميل يضم مجموعة من الخبراء والمختصين بالتجميل من مشاهير السوشيال ميديا؛ وفي سبيل تحقيق ذلك بدأت القناة فعليا بالاتفاق مع ضيوف ومذيعين لتقديم هذا المحتوي؛ على أن تستكمل كافة الإجراءات بتوفير التصاريح اللازمة من كافة الجهات المسؤولة قبل ظهور البرنامج فعليا على شاشتها، وبالفعل لم يتم إذاعة أي محتوى خاص بالبرنامج على شاشة القناة أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت قناة الشمس الفضائية احترامها و تقديرها للمجلس الأعلى للإعلام و نقابة الإعلاميين لحرصهم الدائم على ضبط المنظومة الاعلامية والحفاظ على الذوق العام.

وجددت قناة الشمس التزامها بكافة المواثيق والأكواد الإعلامية التي أصدرتها هذه الجهات المحترمة، مؤكدة حرصها على دعم الشباب والكوادر الإعلامية لإتاحة الفرصة وكافة وسائل الدعم لهم؛ حتى يتسنى لهم الانخراط في سوق العمل الإعلامي والمساهمة في إيصال الرسائل الإعلامية الهادفة التي من شأنها تحقيق الوعي المجتمعي.

الحدوتة خلصت

علقت خبيرة التجميل والموضة إيمي كمال الشهيرة إعلاميًا بإيمي تاتو، على قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف فقرة برنامجها على قناة الشمس، وإلغاء عرضه من قبل القناة.

وقالت في منشور لها على صفحتها بـ"فيسبوك"، الأربعاء:"الحدوتة خلصت".

,علقت الإعلامية ريهام سعيد، على أزمة ظهور "إيمي تاتو" على قناة الشمس الفضائية، قائلة:"إيمي تاتو ليست مذيعة في قناة الشمس، بل ظهورها عبارة عن فقرة في برنامج له المذيع الخاص به، وهي ضيفة تتحدث عن التجميل التي أثبتت كفاءتها به".

وكتبت ريهام على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "يا عالم الرحمة... إيمي تاتو مش طالعة مذيعة على قناة الشمس دي فقرة في برنامج ليه مذيعة والفقرة بتتكلم عن التجميل اللي هي أثبتت كفاءتها فيه، وعلى فكرة كل اللي كاتب بوست يهاجم هيموت ويشتغل في الإعلام، هي إيمي إللي أخذت الفرصة منك؟.. لا محدش بياخد رزق حد".

وأضافت:"على فكرة في ناس على الشاشات بفلوسها وفشلة ومحدش بيتكلم، جيتوا على الغلبانة اللي نحتت في الصخر لحد ما وصلت.. إيمي دمك خفيف وعندك كاريزما وتتحبي وهتكسري الدنيا، مش كل اللي بيطلع على الشاشة نسميه إعلامي في entertainer، بس احنا بقينا صعب أوي.. حد فكر ممكن تبقى هي نفسيتها عاملة إزاي دلوقتي؟".

وتابعت: مش مهم صح؟.. المهم تطلع عُقدك على الناس وبس وفيديوهاتها إللي عاملة ملايين هو ده مش جمهور؟.. عيب بقى الفاشل يطلع عقده على الناجح، لأن والله ما هتاخد أكتر من رزقك.

وأطلقت إيمي تاتو، تصريحات جديدة بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف برنامجها بقناة الشمس.

وقالت عبر صفحتها بـ"فيسبوك":الحمد لله والفضل كله لله قدر الله وما شاء فعل، هو انا بصراحة مش عارفة ليه حصل غضب على السوشيال ميديا، وخصوصا عند بعض الإعلاميين وخصوصا المبتدئين، الموضوع أخد أكبر من حجم".

وتابعت:"الموضوع كله كان فقة في برنامج بتقدمه مذيعة أصلا، اكتمال الموضوع أو نهيه ولا فرق معايا، أنا قبلته بناءً على طلب كثير من السيدات عن عرض بعض المعلومات والتجارب اللي تخص جمال المرأة وعلاقتها بالشعر والبشرة والتاتو".

وأوضحت:"أنا اتعرض عليا كتييير من التمثيل والظهور في برامج وحلقات خاصة وعرض قصة حياتي وعلى طول برفض لأني فعلا تركيزي كله على شغلي، وده البرنامج الوحيد اللي قبلته لأنه خاص بفقرة عن المرأة اعتبرته كدردشة زي ما بدردش على بيدج المطبخ أو التاتو".

وأردفت:"كبرتوا الموضوع أوي ودي معاها ودي معهاش، وهو لا فارق عندي من أساس، أنا برفض أي عرض منتج كإعلان مع إن المكسب من وراه كتير، وبرفض لقاءات كتييير مع صحفين والقنوات معروفة جدا وكمان بمقابل مادي، أنا برفض دخولي في التمثيل مع إن كتير شجعني اني أقبل".

وتابعت:"برفض استغل بيدجاتي لأي نوع من الترويج أو زياده الريتش، كل شغلي تاتوهات والمطبخ كحب دردشة معاكم وليس أكتر، ومع احترامي طبعا لقناة شمس وغيرها أنا أقدر على بيدج واحد من بيدجاتي مع أحلى فانز أوصلهم اللي عايزاه وتحت أمرهم في أي استفسار".

واختتمت:"أخيرا وليس آخرا، بشكر جدا أستاذة ريهام سعيد الإعلامية الكبيرة لدعمها ليا وتوضيح الوضع، رأيك ووقفتك على راسي، وطبعا غيرها من الإعلامين المحترمين ومن النقابة، ومن أعضاء التمثيل ألف شكر لذوقكم كلكم".

وأوضحت:"احب اوصل معلومة خصوصا للإعلامين المبتدئين اللي شنت الهجوم وغيرهم، حب الناس مش بالفلوس، حب الناس ده من عند الله ولا بالشهادات ولا التدريبات، وانا حب الناس ليا يسوى كنوز الدنيا، واستنوني بأحلى لايف اليوم بإذن الله".