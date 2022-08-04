أفغانستان: مقتل عدة أشخاص في تبادل إطلاق نار عنيف دام لساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ)

لقي رجلا أمن من قوات طالبان حتفهما اليوم الأربعاء في معركة بالأسلحة النارية دامت لساعات في العاصمة الأفغانية كابول مع مجموعة مسلحين.

وأفادت وزارة الداخلية بأن أربعة آخرين من قوات طالبان أصيبوا في الاشتباكات في منطقة سكنية شيعية تسمى كارته سخي.

ونادرا ما تعترف حركة طالبان بسقوط قتلى أو جرحى بين صفوفها.

وذكرت طالبان أن المسلحين كانوا تابعين لتنظيم داعش.

وأضافت وزارة الداخلية أن العملية أجريت بحذر بحيث لا يتضرر المدنيون والمنازل المحيطة بالمنطقة.

ورغم ذلك، شارك نشطاء موالون لطالبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يستخدم فيه مقاتلو طالبان متفجرات معبأة في دلو بلاستيكي أصفر لتدمير منزل قديم تردد أن مسلحي تنظيم داعش يختبؤون داخله.

وزعمت حركة طالبان أن أربعة من عناصر تنظيم داعش، كانوا يريدون شن هجوم على الأقلية الشيعية في البلاد، لقوا حتفهم أيضا وتم أسر آخر حيا خلال المواجهة.