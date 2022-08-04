"تسعى لإشعال حرب عالمية ومدافعة عن الديمقراطية".. مغردون يعلقون على زيارة بيلوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

مع ازدياد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مع زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان بعد تحذيرات صينية مستمرة من مغبة هذه الزيارة، وبعد مماطلة أمريكية في التأكيد بشأن الزيارة، التي اشعلت التوتر بمحيط الجزيرة كان لها صدى على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لزيارة بيلوسي ورافضًا لها إذ تهدد استقرار المنطقة.

تنوعت التفاعلات بشأن ذلك بين مهاجمين وصفوا بيلوسي بـ" الساحرة الشمطاء" التي استخدمت السحر للدخول إلى أراضي تايوان" والبعض يصفها بـ"المختلة" كتعليق على مخاطرتها بالزيارة لتايوان التي تستمر الصين في تكرار بأنها جزء من أراضيها وأنها ستستردها في يوم من الأيام حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، ومؤيدين لزيارتها يروا فيها انتصارًا للديمقراطية وتحدٍ للشيوعية الصينية.

ردد الكثيرين بأن واشنطن قامت بإذلال بكين بتلك الزيارة التي لن تخاطر بأي رد فعل متهور قد يكلفها الكثير في وقت بات العالم بأثره يعرف تكلفة القرار الروسي الحرب على أوكرانيا التي طالت تداعياته بلدان بما فيه الغرب الذي واجه الغزو بحزمة من العقوبات المتتالية، ومن بين المغريدن مستخدم يقول "نانسي بيلوسي تحلق في جميع أنحاء تايوان لمدة 24 ساعة حتى الآن ولا تجرؤ على الإعلان عن أنها تعاني من حماقات.. نانسي الجميع يعرف بالفعل بأنه تطير في الأجواء رائحة كريهة"

ويرى آخر أن زيارة بيلوسي حفرت قبرها بالفعل فيقول "بينما كانت نانسي تسافر إلى آسيا تم دفنها بالفعل في ويكيبيديا" مع إرفاق صورة على موقع ويكيبيديا تظهر تاريخ وفاة نانسي بيلوسي يوم 2 أغسطس 2022

الساحرة العجوز

وفي وصف شاع استحدامه بين المغردين منذ أمس وهو "الساحرة العجوز" أو "الشمطاء" مع نشرهم صور وفيديوهات لساحرة على مكنسة، فيقول أحدهم "بأن نانسي بيلوسي تطير إلى تايوان لبدء الحرب العالمية الثالثة" مستخدماً فيديو يظهر ساحرة تطير على مكنسة في الهواء.

ويقول مغرد آخر "إذا كان لدى الصين أي كرامة فعليها عدم إخراج هذه العجوز الساحرة من تايوان حية".

وغرد آخر "امتطت العجوز الساحرة مكنستها الطائرة، وسافرت لتشعل النيران في حقول الشرق، فهل تنفذ مهمتها أم تحرق مكنستها نيران التنين الصيني؟!"

ويقول مستخدم أخر "نانسي بيلوسي على متن الطائرة حثالة"

غرد آخر ساخراً من الخطر المفاجئ التي قد تجده بيلوسي بفعل زيارتها لتايوان "طارت بيلوسي إلى تايوان وتمكنت بالفعل من نشر صورة شخصية" مرفقاً صورة لهيكل عظمي لامرأة تلتقط صورة.

غرد مستخدم آخر بصورة كرتونية تظهر نانسي بيلوسي أمام دبابة للجيش الصيني وشخص يقف بعيداً ينادي عليها لتهرب وكتب على الصورة "نانسي بيلوسي".

مدافعون عن بيلوسي

لم تكن كافة التعليقات معارضة للزيارة، مع وجود ترحيب من البعض وجدوا في زيارة رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي انتصاراً للديمقراطية، ونشروا صور وفيديوهات تظهر ترحيب شعب تايوان بزيارة بيلوسي.

فنشر أحد المستخدمين فيديو لمظاهرة لمواطنين من تايوان يرحبون بنانسي مرتدين أقنعة وقمصان بلون علم أوكرانيا معلقاً على الفيديو "في تايوان يتم الترحيب بنانسي بيلوسي بأقنعة بألوان علم أوكرانيا".

وغرد آخرقائلاً "بوتين 69 عاماً كجرذ اختبئ تحت الأرض في مخبأ ويهدد العالم بأسره.. نانسي بيلوسي 82 عاماً وصلت لتايوان رغم تهديدات الصين".

وشارك آخر بصورة كرتونية لدب يمسك ببندقية وكتب عليها "نانسي بيلوسي تطير إلى تايوان .. شي جينبينج" في إشارة للرئيس الصيني.

وكتبت مستخدمة أخرى "بينما كانت الطائرة التي تقل نانسي بيلوسي في طريقها باتجاه تايوان انهار موقع "فلايت رادار" لرصد الطائرات حيث دخل نحو 300 ألف شخص في نفس الوقت. اتضح فجأة أن مصير العالم كله يمكن أن يعتمد على جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ ـ ماذا لو بدأت الحرب العالمية الثالثة بسببها؟"

وغادرت بيلوسي جزيرة تايوان اليوم إلى محطتها التالية كوريا الجنوبية وذلك خلال جولتها بآسيا التي تشمل سنغافورة ماليزيا اليابان كوريا الجنوبية وتايوان وهي المحطة التي لم تعطي بيلوسي تأكيداً بشأنها وسط وجود تخوفات لتهديد الصين من نتائج تلك الزيارة.

وتوعدت الصين بأنها ردها على الزيارة سيكون حاسماً حيث أطلقت مناورات عسكرية واسعة أمس عقب وصول بيلوسي في 6 مناطق تقع بمحيط جزيرة تايوان، بينما جاء رد واشنطن بأن على الصين ألا تبالغ في رد فعلها مؤكدة أنها مجرد زيارة عادية ولا داعي للتهويل من شأنها، وبتلك الزيارة ستكون نانسي بيلوسي هي أرفع مسؤول أمريكي يزور تايوان ذات الحكم الذاتي والتي لا تربطها علاقات دبلوماسية بأي دولة كما لا تحظى بأي اعتراف رسمي من العالم.