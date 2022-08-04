للتأكد من سلامة فاتورة الكهرباء.. 5 خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن الاستهلاك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأت شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، منذ بداية شهر أغسطس الجاري، تحصيل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو 2022، مع إتاحة معرفة وتأكد أي مواطن من قيمة استهلاكه لإصدار فاتورة صحيحة خالية من أي أخطاء.

ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة وما يترتب عليه من زيادة في معدلات الاستهلاك ربما يتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة، نتيجة زيادة الإقبال على استخدام المراوح والتكييفات.

ويوضح"مصراوى" كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء كالتالي:-

- استعلام فاتورة الكهرباء بالاسم:-

يمكنك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

تجد أمامك خيارين:"كمية الاستهلاك – حساب كمية الاستهلاك، قم باختيار الأخير".

حدد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي، أو تجاري.

ادخل قراءة العداد الجديدة.

قيمة آخر قراءة المتواجدة بفاتورة الكهرباء.

يعرض لك الموقع قيمة استهلاكك من الكهرباء، وإجمالي قيمة الفاتورة.

مع العلم أن قيمة الفاتورة التي تظهر لك لا تشمل ما يتم تحصيله من رسوم النظافة، والدمغات، والأقساط المتأخرة إن وجدت.

فاتورة الكهرباء بالاسم:-

كما يمكنك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2022، من خلال تحميل تطبيق شكاوي الكهرباء، حيث يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن الفاتورة أو التقدم بشكوى من خلاله.

دفع فاتورة الكهرباء:-

في حال جاءت قيمة فاتورة الكهرباء إليك مخالفة للقيمة التي ظهرت عند الاستعلام، يمكنك التقدم بشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

1- التواصل مع شركة الكهرباء، والتقدم ببلاغ من خلال الخط الساخن 121.

2- تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء، من خلال الرابط، ويقوم المواطن بتحديد نوع المشكلة، ومتابعتها لانتظار الرد.

3- تقديم الشكوى من خلال خدمة الرسائل النصية، من خلال إرسال رسالة للرقم 91121، على أن يستقبل المواطن رسالة تفيد بتلقي شكوته، وأنه يتم العمل على حلها.