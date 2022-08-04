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محمد الفلاح - نيس الفرنسي ينهي إجراءات ضم حارس ليستر سيتي فى المريكاتو الحالي

أكد مسئولي نيس الفرنسي الوصول إلى صيغة إتفاق مع ليستر سيتي من أجل ضم الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، يأتي ذلك فى إطار إستعدادات الفريق الفرنسي لفعاليات الموسم القادم، من خلال التعاقد مع صفقات قوية خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشف نادي ليستر سيتي الإنجليزي فى بيانه الرسمي منذ ساعات،عن إنتقال حارس مرماه الدنماركي كاسبر شمايكل إلى نيس الفرنسي في صفقة انتقال نهائية، متمنية لقائد الفريق التوفيق على الفترة الكبيرة التي قضاها للنادي وعلى كل ما قدمه خلال المواسم السابقة.

الأسباب التي دفعت الفريق الفرنسي لضم اللاعب

ويري مسئولي النادي الفرنسي أن اللاعب يكتسب الخبرة الكبيرة التي تظن أن الفريق يحتاجها، إضافة إلى حفاظ اللاعب على لياقته وأن عامل السن لن يكون عائقًا فى دفاع الحارس عن عرين الفريق.

ويري المدرب كيرستوف جالتييه المدير الفني للفريق الفرنسي أن اللاعب يمتلك روح المنافسة ولديه أسلوبه الخاص، الشئ الذي يفتقده الفريق فى الوقت الحالي، وأوضح أن الفريق لديه سياسة واضحة فى الجمع بين عناصر الخبرة والشباب.

كيف يري اللاعب خطوته المقبلة مع نيس

أوضح اللاعب عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف نيس الفرنسي خلال الفترة الحالية، موضحًا أن قرار الرحيل عن ليستر كان صعب للغاية، لا سيما أنه قضي مسيرة كبيرة داخل جدران الفريق ويعد أحد أبنائه، وأضاف أن هذه هي كرة القدم يوجد بها الجديد بإستمرار .

في الوقت الذي وضح أن العلاقات الطيبة ما زالت تجمعه مع الفريق وزملائه، وأنه يتمني لهم التوفيق دائمًا فيما هو قادم، وسيظل داعمًا ومشجعًا للفريق، كما أكد أنه متحمس بشدة لخطوته المقبلة مع النادي الفرنسي، وسيقدم كل ما لديه لخدمة الفريق.

الجدير بالذكر أن الحارس الدنماركي توج مع ليستر سيتي الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي فى موسم 2014 والذي كان شيئا خيالا للفريق، بعد أن كان أحد الفرق الصاعدة حديثًا للدوري الإنجليزي.