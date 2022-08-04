مجموعة السبع: «لا مبرر» لمناورات عسكرية صينية قبالة تايوان

03 أغسطس , 2022 زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ ف ب). رأى وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأربعاء أن «لا مبرر» لكي تستخدم الصين زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي «ذريعة» لاجراء مناورات عسكرية. وأضاف وزراء الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة في بيان «من الطبيعي أن يقوم نواب بلداننا بزيارات دولية. رد (الصين) التصعيدي من شأنه أن يزيد التوتر ويزعزع استقرار المنطقة».

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