إصابة عدد من الأشخاص في انفجار بموقع لشركة لإنتاج المتفجرات بفرنسا

مشهد عام في فرنسا (أ ف ب).

قال مسؤول بشركة «يورينكو» المنتجة للمتفجرات العسكرية لـ«رويترز» إن عدداً من الأشخاص أصيبوا اليوم الأربعاء في انفجار بموقع تابع للشركة في «برغراك» بجنوب غرب فرنسا.

وتنتج الشركة المتفجرات العسكرية والوقود. كما تصنع المتفجرات للاستخدام المدني.

وقالت مقاطعة دوردوني إن خدمات الطوارئ وصلت إلى الموقع حيث اشتعلت النيران بعد الانفجار.