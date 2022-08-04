مقتدى الصدر يدعو إلى حلّ البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

03 أغسطس , 2022
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر (أ ف ب).
دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في خطاب الأربعاء إلى حلّ البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً في الوقت نفسه أن «لا فائدة ترتجى من الحوار» من خصومه.
وقال الصدر مع دخول اعتصام مناصريه في البرلمان يومه الخامس «أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار»، مضيفاً «لذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن إن شاء الله... من خلال عملية ديموقراطية ثورية سلمية أولاً ثم عملية ديموقراطية انتخابية مبكرة بعد حلّ البرلمان الحالي».
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