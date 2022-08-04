رومانيا تحذر: يتعين على الناتو الحفاظ على تواجد قواته في الحدود الشرقية

بوخارست: قال رئيس وزراء رومانيا، نيكولاي تشيوكا، إن توقع عودة العلاقات بين روسيا والغرب إلى ما كانت عليه قبل الحرب بعد فترة وجيزة من توقف القتال في أوكرانيا "يعتبر من قبيل التمنى"، حيث أنه من الواضح أن الكرملين عازم على خلق حاجز بينه وبين حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء عن تشيوكا، وهو جنرال متقاعد قاد سابقاً قوات مقاتلة في العراق، قوله في تصريحات إن "الغزو الروسي أعاد فتح صدع حضاري شبيه بالحرب الباردة، وسوف يتعين على حلف الأطلسي الحفاظ على التواجد الموسع لقواته على حدوده الشرقية لفترة متوسطة المدى على الأقل".

بينما قال رئيس الوزراء الروماني إنه لا يعتقد أن روسيا سوف تهاجم أياً من دول الناتو - وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى صراع مفتوح فى حالة حدوثه - فإنه يرى أن الحرب الحالية أكدت أكثر على تحذيرات استمرت لأكثر من عقد من الزمان من جانب الأعضاء الشرقيين في الحلف، ومؤداها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازم على استعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفييتي السابق في الماضي.

وتدعم رومانيا، وهي دولة شيوعية سابقاً يقطنها ما يقرب من 19 مليون نسمة انضمت إلى الناتو عام 2004 والاتحاد الأوروبي بعد ذلك بثلاثة أعوام، أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير(شباط) الماضي.