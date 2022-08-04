تايبيه: 27 طائرة حربية صينية تدخل مجال الدفاع الجوي لتايوان

03 أغسطس , 2022
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (أ ف ب).
أعلنت تايبيه أن 27 طائرة حربية صينية دخلت مجال الدفاع الجوي لتايوان الأربعاء، فيما كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تجري زيارتها المثيرة للجدل إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في تغريدة إن «2 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي دخلت المنطقة المحيطة بجمهورية الصين، في الثالث من آب/أغسطس 2022» في إشارة إلى تايوان.
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