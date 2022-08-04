أفغانستان.. مقتل شرطيين بمعركة ضد 'داعش'

وقال خالد زدران، المتحدث باسم قائد شرطة كابل إن "الشرطة شنت عملية ضد مخبأ المسلحين وقتلت ثلاثة على الأقل في حي كرتي ساخي في غرب كابول"، مشيرا إلى أن المسلحين من تنظيم "داعش".

وأضاف أن "أحد عناصر الشرطة القتلى امرأة"، مشيرا إلى أن أربعة من أفراد شرطة طالبان أصيبوا واعتقل مسلح.