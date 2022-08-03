شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كييف تتهم الكرملين بتنفيذ الانفجار الذي قتل أسرى الحرب الأوكرانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستشهد المسؤولون ببيانات الأقمار الصناعية واعتراضات الهاتف ويقولون إن مرتزقة مجموعة فاغنر ارتكبوا فظائع



زعم مسؤولون حكوميون كبار في كييف أن أسرى الحرب الأوكرانيين الذين قُتلوا الأسبوع الماضي في انفجار في ثكناتهم كانوا ضحايا لعملية خاصة للكرملين تم التخطيط لها مسبقًا وتمت الموافقة عليها على أعلى المستويات.

ونقلًا عن المعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية وعمليات اعتراض الهاتف، قال المسؤولون إن السجناء قُتلوا في جريمة حرب قاسية ومتعمدة. وأشاروا إلى أن مرتزقة روس من مجموعة فاجنر هم من نفذوها، وعملوا بشكل وثيق مع وكالة تجسس FSB التابعة لفلاديمير بوتين.

كان القتلى الأوكرانيون أعضاء في كتيبة آزوف التي دافعت عن مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول حتى القبض عليهم في مايو. كانوا محتجزين في سجن في أولينيفكا، بالقرب من خط المواجهة وعلى بعد نحو 10 أميال جنوب دونيتسك المحتلة.

كييف تتهم بوتين باعطاء أوامر تنفيذ العملية



وقال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أدلة متعددة تشير إلى مسؤولية موسكو.

وقالوا إن القبور حفرت بجوار الثكنات قبل وقت قصير من الهجوم، وشنت حملة إعلامية روسية تصف المقاتلين بأنهم إرهابيون.

وتم نقل السجناء إلى المبنى في اليوم السابق لانفجار يوم الجمعة. أعاد الروس وضع مدفعيتهم بالقرب من مجمع السجن في محاولة فاشلة لجذب نيران الأوكرانية. كان هذا استفزازًا وقتلًا جماعيًا من قبل الجانب الروسي. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "كان من تنظيم نظام بوتين".

وتكهنوا بأن بوتين ربما يكون قد أذن شخصيًا بالهجوم، مضيفين: "روسيا ليست دولة ديمقراطية. الديكتاتور مسؤول بشكل شخصي عن كل شيء، Olenivka. لبعض الوقت لم نر السيد بوتين. متى سيتعرف على الفظائع التي ارتكبها؟ "

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن الأوكرانيين دمروا المبنى باستخدام صاروخ بعيد المدى من طراز هيمار من صنع الولايات المتحدة وزودتها به. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الروسي يوم الجمعة جثثا متفحمة وأطرافًا ممزقة ومعدنًا متشابكًا من أسرة بطابقين، بالإضافة إلى ثقب في سقف السجن.

وتقول إدارة بايدن إنه لا توجد مؤشرات على أن أوكرانيا هاجمت الموقع.

وتكشف صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة “ماكسر تكنولوجي” أن المباني المحيطة بها لم تتضرر بالكامل. وهرب الحراس الروس دون إصابات.