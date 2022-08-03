شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الخطة الحكومية لتطوير التعليم الجامعي خلال العام الجديد 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة خلال السنة المالية الجديدة 2022/2023 من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان ( مجلسي النواب والشيوخ) الضوء علي التفاصيل الكاملة للبرامج والمشروعات المستهدفة في قطاع التعليم الجامعي وفي مقدمتها التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وفي هذا الصدد، نستعرض خطة التعليم الجامعي خلال العام المالي الجديد :

1- التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية: تستهدف الخطة توجيه 442 مليون جنيه لاستكمال إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية ( 6 أكتوبر، أسيوط الجديدة ، طيبة الجديدة بالأقصر ، شرق بورسعيد ، سمنود بالغربية ، برج العرب الإسكندرية) بطاقة استيعابية 22.5 الف طالب ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى نحو 9 جامعات ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية

2 - التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية: تستهدف الخطة توجيه 4.4 مليار جنيه في العام 22/23 لإنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية منها ( الزقازيق ، بنها ، بني سويف ، المنصورة ، أسيوط ، حلوان ، الوادي الجديد، السويس، المنيا ، المنوفية ) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسع في إتاحة التعليم الجامعي ، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية \" خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل".

3- من المخطط توجيه نحو مليار جنيه لتطوير 154 مركز اختبار في كافة الجامعات الحكومية بمعدل نمو 125 % مقارنة بالعام السابق لأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية "تطوير البنية التحتية التكنولوجية".

4- زيادة معدلات الإتاحة والجودة في منظومة التعليم الجامعي من خلال:

أ- إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة باعتمادات 325 مليون جنيه .

ب - تجهيز المبني الرئيسـي بالفرع الدولي لجامعة القاهرة في 6 أكتوبر باعتمادات 223 مليون جنيه .

ج- إنشاء جامعة سنجور ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية باعتمادات 200 مليون جنيه.

د - إنشاء مبني لكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية بجامعة بنها ، باعتمادات 100 مليون جنيه .

هـ - إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ ، باعتمادات 100 مليون جنيه.

و- إنشاء مبنى كلية علوم بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء باعتمادات 80 مليون جنيه.