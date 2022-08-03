شكرا لقرائتكم خبر عن معاش للطفل وإعانات..تفاصيل 302 مليار جنيه خدمات للرعاية الاجتماعية بموازنة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل ملف الحماية الاجتماعية أهمية خاصة من قبل الدولة، حيث دائماً ما يوجه رئيس الجمهورية، بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار فى أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي فى سوق العمل والإنتاج.

ولهذا الشأن خصصت الدولة مليارات الجنيهات ضمن موازنتها العامة للسنة المالية الجديدة 2022/2023، حيث اعتمدت الحكومة مخصصات مالية بإجمالى 302.2 مليار جنيه لخدمات الرعاية الاجتماعية خلال العام المالى الحالى 22/23، بزيادة 6.9 مليار جنيه عن مخصصات العام المالى السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، يأتى رفع الحكومة لمخصصات خدمات الرعاية الاجتماعية خلال هذا العام فى إطار حرصها على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين منها.

ومن أبرز تلك المخصصات، ما خصصته الحكومة كمعاش للطفل بقيمة 70 مليون جنيه، يستفيد بها نحو 55 ألف طفلاً خلال العام المالى الحالى 2022/2023، هذا بالإضافة إلى، اعتمادات مالية بنحو 147 مليون جنيه، خصصتها الحكومة كإعانات ونفقات للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ليستفيد من ذلك نحو 23 ألف طفل.

كما وجهت الحكومة مخصصات بقيمة 22 مليار جنيه للضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة، ليرتفع بذلك عدد المستفيدين من تلك البرامج هذا العام إلى 4 ملايين مستفيد.

وكانت مخصصات خدمات الرعاية الاجتماعية، قد بلغت نحو 251 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021، بينما وصلت لنحو 295.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 2021/2022، لترتفع إلى 302.2 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2022/2023، بنسبة زيادة 20.4% بين العامين "20/21 و 22/23".

وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، يتوزع باقى مخصصات خدمات الرعاية الاجتماعية لهذا العام "302.2 مليار جنيه" بين مشروع حياة كريمة، ومشروع "100 مليون صحة"، بالإضافة إلى، برامج دعم الغذاء، ونفقات المساعدات الاستثنائية النقدية والسلعية، وصرف المعاشات، ودعم السلع التموينية، وبرامج تمكين المرأة لتعزيز حقوقها.