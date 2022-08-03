حبس 4 متهمين بسرقتهم محتويات مدرسة بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت نيابة الساحل، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين 4 أيام، علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة مدرسة.

تعود الواقعة إلى تلقى مدير مباحث العاصمة إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، مفاداه أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة – القليوبية" بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

على الفور تمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم مجموعة من الأجهزة الكهربائية وبعض المحتويات الخاصة بالمدرسة.

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "التسلق وكسر مخزن المدرسة"، كما اعترفوا بسابقة سرقتهم "2 غطاء بالوعة صرف صحي خاصين بذات المدرسة" وقيامهم ببيعهما لدى عميلهم سئ النية (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وأمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات المستولى عليها.

باستدعاء أحد مسئولي المدرسة المشار إليها، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.