برلماني: تطوير معهد ناصر خطوة لهيكلة الخدمات الصحية في شكل مجمعات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة خطوة مهمة في طريق إعادة هيكلة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له أن معهد ناصر وغيره من المعاهد التعليمية هي قلاع طبية حقيقية تقدم خدماتها لمئات الآلاف من المواطنين شهريًا، وأن النظر بعين الاهتمام لمعهد ناصر تحديدًا يعبر عن سياسة جديدة كاشفة لأوجه القصور والعمل على إصلاحها بشكل فوري ومنظور مختلف لهيكلة الخدمات الصحية في شكل مجمعات طبية ضخمة عالية التجهيز.

وتابع البرلماني، أن تطوير معهد ناصر سيصبح الخطوة الأولى لإعادة النظر لباقي المعاهد، وربما يصبح خطوة مهمة لإنشاء فروع لتلك المعاهد بالمحافظات لخلق حالة من فيدرالية توزيع الخدمة الطبية التي نادى بها الرئيس نفسه من قبل، لافتا إلى أن هذه القرارات تؤكد الاهتمام المباشر للرئيس بصحة المصريين، وتعزيز قدرات معهد ناصر كصرح طبي قرار لا يصدر إلا من زعيم وقائد يشعر بآلام المواطنين ولديه الحرص الشديد على الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

ووجه النائب محمد البدري، الشكر والتحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراراته التي دائما وأبدا تصب في مصلحة المواطن المصرى وتعتبر انعكاس لما يشعر به المواطن.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتحويل المعهد ليصبح مدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، اخذًا في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.