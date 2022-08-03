4 أجهزة تستمر في استهلاك الكهرباء بعد غلقها.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يعتقد الكثير من المواطنين أن بعض الأجهزة الكهربائية تتوقف عن استهلاك الكهرباء عند غلقها إلا أن ذلك غير صحيح بالمرة بسبب وجود بعض الأجهزة التى تستمر فى استهلاك الكهرباء عند عدم نزع الفيشة من المصدر، وهو ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وارتفاع الفاتورة.

ونشر جهاز "تنظيم مرفق الكهرباء"، بعض المعلومات التى يجب على المواطنين توخى الحذر منها وذلك لخفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء وهى كالتالي:-

1- ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك.. يجب نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة في مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدر.. ويجب غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث أنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر في الكهرباء.

3- الأجهزة ذات "التايمر"مثل الميكروويف تستهلك كهرباء بشكل كبير إذا لم يتم فصلها.

4- الأجهزة التي تعمل من خلال "الفيشة" مثل المراوح والخلاطات.. احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة بشكل كبير جدًا.