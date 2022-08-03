برلماني: تحقيق قفزات كبيرة في استثمارات أموال الأوقاف دليل على حسن إدارتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد علي عبدالحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هيئة الأوقاف المصرية، حققت قفزات كبيرة في استثمار أموال الوقف ونجحت في تحقيق إيرادات بلغت 134 مليونًا و24 ألفًا و571 جنيهًا، بزيادة قدرها 33 مليونًا و972 ألفًا و46 جنيهًا بنسبة تبلغ 34% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021-2022.

وأضاف "عبدالحميد"، في تصريحات صحفية اليوم أن هيئة الأوقاف أصبحت إدارة اقتصادية ومالية ناجحة داخل وزارة الأوقاف بفضل توجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والخطط الكبيرة التي وضعها المهندس علاء عبدالعزيز رئيس الهيئة الذي يتعامل باحترافية ومهنية في تنمية الموارد المالية للهيئة وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وشدد على أن النجاحات المتتالية لهيئة الأوقاف التي نجحت في توقيع بروتوكولات تعاون مع المحافظين للاستغلال الأمثل لأراضي الوقف وإقامة مشروعات إسكان اجتماعي بمثابة دليل قاطع على قدرة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على إدارة المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الأوقاف من خلال فكر اقتصادي ومالي رفيع المستوى.

وكانت هيئة الأوقاف المصرية، قد أعلنت أمس تسجيل إجمالي متحصلات من الإيرادات، خلال شهر يوليو من العام المالي الجاري (2023/2022)، بلغ 134 مليونا و24 ألفا و571 جنيها.

وذكرت وزارة الأوقاف، أنه خلال يوليو (الشهر الأول من العام المالي الجديد) سجلت متحصلات إيرادات الهيئة زيادة بمقدار 33 مليونًا و972 ألفًا و46 جنيها بنسبة 34% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي (2022/2021)، وبزيادة قدرها 45 مليونًا و497 ألفًا و625 جنيهًا بنسبة 51.4%، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي قبل الماضي (2021/2020).