عناوين وفروع المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادها لتشغيل 3 مدارس يابانية جديدة بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، فى بور فؤاد، ومطروح، والشروق3.

وينشر"الخليج 365" عناوين وفروع المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية بمحافظات( القاهرة، القليوبية، الدقهلية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة، البخر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، أسيوط، المنيا، بني سويف، قنا، سوهاج، أسوان).

يأتي ذلك التوسع فى إنشاء المدارس المصرية ـ اليابانية، ضمن الشراكة الموقعة بين مصر ودولة اليابان لدعم المشروع القومي لتطوير التعليم، وذلك من خلال بناء 100 مدرسة جديدة، وتطوير 100 مدرسة حكومية حالية، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة.

وأكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أن هذه المدارس تنقسم لفئتين وهي: مدارس EJS ( تشغيل جديد) التي تطبق نظام اليوم الدراسي الشامل وتعتمد المنهج المصري الجديد 2.0 ، والدراسة بها باللغة الإنجليزية، ويتم إدراج عدد من الأنشطة المتكاملة ولها تصميم معماري مختلف يراعي متطلبات الأنشطة تضاهي المدارس في اليابان.

وأوضح "شوقي" أن عدد المدارس في هذه الفئة 48 مدرسة للعام الدراسي 2021-2022 بـ 25 محافظة بعدد طلاب يصل إلى نحو 9000 طالب وطالبة، إضافة إلى 147 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين 1450 معلماً ومعلمة.

أما الفئة الثانية فهي "المدارس القائمة"، أشار الوزير إلى أن هذه المدارس هي من المدارس الحكومية بكل المراحل الدراسية، حيث يتم ضمها تحت مشروع المدارس المصرية ـ اليابانية لتحسين البيئة المدرسية، ويتم إضافة برنامج بعدد أنشطة "توكاتسو" لليوم الدراسي، ويتم اختيار المدارس من ضمن مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".