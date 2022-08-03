مقتل جنديين وإصابة 15 في اشتباكات بين قوات من أذربيجان وأرمينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - باكو - (د ب أ)

لقي جنديان، على الأقل، حتفهما في قتال اندلع بين قوات من أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، والتي تشرف عليها حاليا قوات حفظ سلام روسية بمقتضى هدنة أنهت حربا بين الدولتين منذ 2020.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جنديا أرمينيا لقي حتفه، وأصيب 15، عندما نفذت قوات أذرية هجوما استخدمت فيه قاذفات قنابل وطائرات بدون طيار، بحسب ما ذكرته جمهورية ناجورنو كاراباخ، غير المعترف بها.

وقالت وزارة الدفاع في باكو، عاصمة أذربيجان، في بيان إن جنديا أذريا قتل عندما تعرضت وحدات من الجيش لإطلاق نار من "تشكيلات أرمينية مسلحة غير قانونية".

واندلع القتال في ممر "لاشين"- وهو شريط من الأرض يربط بين منطقة ناجورنو كاراباخ وأرمينيا عبر أذربيجان، وتشرف عليه قوات حفظ سلام روسية- وأيضا شمالي المنطقة.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار.

وفي عام 2020 استعادت أذربيجان مناطق واسعة من منطقة ناجورنو كاراباخ بعد حرب قصيرة الأمد.

واضطرت أرمينيا إلى قبول التنازل عن مساحات كبيرة من الأراضي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عدم إمكانية الوصول إلى ناجورنو كاراباخ من جانب أرمينيا إلا عبر ممر تراقبة قوات حفظ سلام روسية.

وجرى انتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات منذ ذلك الحين.

وكان تم إرسال حوالي 2000 جندي روسي للمنطقة بموجب اتفاقية توسط فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضعت نهاية للحرب التي استمرت 44 يوميا بين أذربيجان وأرمينيا، وأودت بحياة الآلاف، أواخر عام 2020.