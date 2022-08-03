مطار القاهرة "الأول" إفريقيًا في عدد الركاب.. 3 مطارات مصرية ضمن أوائل المطارات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

حققت المطارات المصرية إنجازًا كبيرًا على مستوى القارة الأفريقية في حركة الركاب والشحن الجوي، حيث تصدر مطار القاهرة الدولي القائمة التي أصدرها المجلس الدولى للمطارات «ACI» لأول 10 مطارات أفريقية من حيث حجم حركة الركاب في عام 2021، كما جاء مطار القاهرة في «المركز الثاني» في حركة شحن البضائع، وحصل مطار الغردقة على المركز الخامس، وجاء مطار شرم الشيخ في المركز الثامن، ضمن أول 10 مطارات أفريقية من حيث عدد الركاب وفقًا لإحصاءات المجلس الدولي للمطارات.

من جانبه، قدم الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، التهنئة لجميع العاملين بقطاع الطيران بما تحقق من إنجاز على مستوى القارة الأفريقية، معربًا عن تقديره لجهودهم الكبيرة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز برغم الظروف الصعبة التي مرت بها صناعة النقل الجوي بسبب جائحة كورونا.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن منظومة المطارات المصرية تشهد تطويرًا كبيراً بانضمام مطارات جديدة وتحديث البنية الأساسية ورفع كفاءة المطارات الحالية وتعزيز منظومة الأمن والسلامة بجميع المطارات وتطوير قرية البضائع وتحديث أسطول الشحن الجوى.

وأكد وزير الطيران المدنى أن نجاح 11 مطاراً مصرياً في الحصول على شهادة السفر الصحي الآمن وتجديدها من المجلس الدولى للمطارات يعد نجاحا كبيرا عزز الثقة في منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات المصرية مما أسهم في تدفق الحركة الجوية والسياحية إلى مصر وتعزيز مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميا.

وحقق مطار القاهرة «المركز الأول» أفريقيًا بعدد ركاب بلغ 11 مليون و346 ألف راكب، متفوقا على مطارات جنوب أفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا والمغرب وكينيا، بينما جاء مطار الغردقة في المركز الخامس بعدد ركاب وصل إلى 4 ملايين و909 آلاف راكب، ومطار شرم الشيخ في المركز الثامن بالقائمة بعدد ركاب 4 ملايين و557 ألف راكب.

وفى مجال الشحن الجوي، جاء مطار القاهرة في المركز الثانى أفريقيًا من حيث حركة البضائع، حيث تم نقل 333 ألفاً و536 طن بضائع، وذلك بعد مطار «جومو كينياتا» في كينيا الذي جاء في المركز الأول.

وكشفت إحصاءات المجلس الدولى للمطارات أن إجمالي حركة الركاب والشحن خلال عام 2021 بالمطارات الإفريقية بلغ 114.8 مليون راكب بزيادة حوالى 49.4% عن عام 2020 وبلغت حركة الشحن الجوى 2.2 مليون طن بضائع بزيادة 11.6% عن نفس الفترة.

ووصل عدد الركاب الذين تم نقلهم حول العالم إلى 4.6 مليار راكب عام 2021 بزيادة 28.4% عن عام 2020، وبلغت حركة الشحن الجوى عالميًا 125.3 مليون طن بضائع بزيادة 15.4% عن نفس الفترة.