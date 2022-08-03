الدفاع الأمريكية تمسح محتوى هواتف كبار مسؤوليها في عهد ترمب

كشفت مجموعة رقابية أمريكية أن وزارة الدفاع فشلت في الاحتفاظ بالرسائل النصية لعدد من كبار مسؤوليها، حول أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021.

وتقدمت مجموعة American Oversight الرقابية بطلب الحصول على سجلات عامة بشأن اتصالات وزير الدفاع السابق بالوكالة كريس ميلر ووزير الجيش السابق ريان مكارثي في ​​الأيام التي أعقبت الهجوم على مبنى الكابيتول. إلا أنه تم إبلاغهم أثناء التقاضي أن السجلات لم يتم حفظها.

وقالت المجموعة: "أبلغت وزارة الدفاع والجيش، الجهة المدعية أنه عندما ينفصل موظف عن وزارة الدفاع أو الجيش، فإنه يقوم بتسليم الهاتف الصادر من الحكومة، ويتم مسح الهاتف. بالنسبة إلى الأوصياء الذين لم يعودوا مع الوكالة، لم يتم الاحتفاظ بالرسائل النصية، وبالتالي لا يمكن البحث عنها".

ويأتي هذا الكشف بعد أنباء عن محو رسائل العديد من المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك القائم بأعمال الوزير السابق تشاد وولف ونائبه كين كوتشينيلي.

كما تمت إعادة ضبط هاتفيهما بعد التنصيب، وفقدا أي رسائل نصية من 6 يناير في هذه العملية.