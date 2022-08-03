تهديد بمواجهة مسلحة يشعل الأزمة العراقية

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إنه لا فائدة من الحوار طالما أن الشعب العراقي قال كلمته في الانتخابات، ولكنه هدد في الوقت ذاته بمواجهة مسلحة قائلا: "إن قرر الخصوم البدء في سفك الدماء فإن الإصلاح يحتاج التضحية".

ولمح الصدر إلى المطالبة بانتخابات برلمانية مبكرة في العراق، داعيا على المعتصمين إلى البقاء حتى تحقيق المطالب.

واتهم الصدر في كلمة له المالكي دون تسميته بمحاولة قتله وفق التسريبات الأخيرة.

وكانت مصادر عراقية، اقد أفادت في الأربعاء، بأن الإطار التنسيقي الموالي لإيران في العراق كلف زعيم كتلة الفتح هادي العامري التفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي بيان صادر عن العامري، أشار زعيم كتلة الفتح إلى ضرورة التهدئة لحل الأزمة العراقية الحالية، معربا عن تأييده لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى حوار عراقي شامل.

وختم البيان بالتشديد على أهمية التوصل إلى مخرج يرضي كل الأطراف العراقية.

ولليوم الخامس على التوالي، لا يزال أنصار الصدر يعتصمون داخل مبنى البرلمان مطالبين بحل البرلمان و انتخابات جديدة.