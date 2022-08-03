سلحفاة تعرقل حركة القطارات بإنجلترا

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ونشرت «غريتر أنغليا» تغريدة على تويتر أفادت فيها بأن «حيوانات على السكة في هارلينغ رود تسببت بإغلاق الخط وقد يتم إلغاء أو تأجيل رحلات القطارات التي تمر عبر هذه المحطة»، حيث أعلنت فيما بعد أن «السلحفاة المصابة أزيلت وأعيد فتح كل الخطوط»، مشيرة إلى أن حركة المرور ستعود ببطء إلى طبيعتها.وطمأنت شركة القطارات عبر الشبكة الاجتماعية إلى أن «فريقا متخصصا للرعاية تولى معالجة السلحفاة وأبلغ الشركة أنها ستتعافى تماما».
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