تسرب غاز ينقل 200 امرأة للمستشفى بالهند

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وعانت العاملات من الغثيان والقيء بمصنع في منطقة أتشيوتابورام بولاية أندرا براديش الجنوبية إثر تسرب بالغاز، حيث ذكرت الشرطة أن «وضع النسوة مستقر، ولم تسجل أي حالة وفاة، وتم فتح تحقيق في الحادث».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب تسرب غاز في مصنع للألبسة في جنوب الهند بنقل 200 امرأة على الأقل للمستشفى، بحسب ما ذكرته الشرطة أمس.وعانت العاملات من الغثيان والقيء بمصنع في منطقة أتشيوتابورام بولاية أندرا براديش الجنوبية إثر تسرب بالغاز، حيث ذكرت الشرطة أن «وضع النسوة مستقر، ولم تسجل أي حالة وفاة، وتم فتح تحقيق في الحادث».

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