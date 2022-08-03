حادث مروري ينهي حياة 17 شخصا بمصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقى 17 شخصا حتفهم وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل وحافلة صغيرة لنقل الركاب بمحافظة سوهاج جنوب مصر. وذكر بيان للمحافظة أن الحادث وقع على طريق جهينة الصحراوي الغربي أمس، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي. وكلف محافظ سوهاج الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفين لذويهم. وكلف محافظ سوهاج الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالانتقال إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وسرعة إنهاء إجراءات تسليم المتوفين لذويهم.

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