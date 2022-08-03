موجة جفاف تصيب الأغنياء بكاليفورنيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت ندرة المياه وهلاك المحاصيل الزراعية إلى مناطق غنية ومتقدمة في الولايات المتحدة، مثل مدينة لوس أنجلوس، حيث يقيم العديد من نجوم المجتمع والأثرياء، وتشتهر بأنها مركز لصناعة السينما العالمية. وبمجرد إعلان شركة المياه بكاليفورنيا الجنوبية، فرض أكثر القيود صرامة على استخدامات المياه بالنسبة لملايين السكان في المنطقة، أوصى العاملون بشركة مياه لاس فيرجينز بأن يروي السكان حدائقهم مرة واحدة في الأسبوع. وتهدف هذه القيود إلى خفض استهلاك المياه، بنسبة 35% وخفض الاستخدام إلى 80 جالونا في اليوم للشخص الواحد، بينما كان معدل الاستخدام اليومي للشخص في بلدة لاس فيرجينز 193 جالونا عام 2021، وفقا لبيانات ولاية كاليفورنيا. وتهدف هذه القيود إلى خفض استهلاك المياه، بنسبة 35% وخفض الاستخدام إلى 80 جالونا في اليوم للشخص الواحد، بينما كان معدل الاستخدام اليومي للشخص في بلدة لاس فيرجينز 193 جالونا عام 2021، وفقا لبيانات ولاية كاليفورنيا.

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