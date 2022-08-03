شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم الحكومى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى لـ10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، بمؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، حيث قام التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بتقديم عرض مفصل يشرح من خلاله نشأة التحالف تعزيزًا على إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني، وكذلك استعراض ما قام به التحالف خلال الأشهر القليلة الماضية من جهود خيرية وتنموية مستهدفًا بذلك تقديم الدعم الى الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة إلى اهتمام التحالف الوطني ومؤسساته بالعمل جنبًا الى جنب مع الدولة كأحد شركاء التنمية حاملاً على عاتقه مسئولية تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني وبلورتها في شكل يساهم في تحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة، وكذلك مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا.

وقد أعرب الرئيس عن تقديره لما قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي من جهد كبير وذلك بمشاركة كافة اعضاءه وهم كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر، واكد سيادته أن التحالف اصبح جزأً لا يتجزأ في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية في الدولة المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، كما وجه سيادته بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف بمقدار مليار جنيه إضافية ليصبح اجمالي الدعم المقدم من الحكومة للتحالف الوطني 10 مليارات جنيه مصري لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي، وذلك تزامناً مع كون العام الحالي 2022 عاماً خاصاً بالمجتمع المدني، وسعياً لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة.

وفي خلال هذا اللقاء وجه الرئيس السيسى مؤسسات التحالف الوطني الى ضرورة الاهتمام بمشاركة ما يحدث من جهود مع المواطنين بشكل مستمر ، واعطاء اهتمام خالص بملف التمكين الاقتصادي وعدم اقتصار العمل على النشاط الخيري والرعائي فقط وذلك لضمان استدامة العمل داخل مؤسسات المجتمع المدني من جهة ولإخراج المواطنين المستهدفين من دائرة العوز من جهة اخرى .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.