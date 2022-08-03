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شقة وفرصة عمل.. محافظ جنوب سيناء يستجيب لمطالب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المواطن جميل عبدالوهاب محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، للاستماع لمطالبه، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكاوى المواطن ومطالبه، ووجه بتوفير شقة سكنية له ولأسرته من نسبة الـ2%، مؤكدًا على ضرورة سرعة الإجراءات الإدارية حتى ينتقل إليها في أقرب وقت.

وأكد المحافظ تحمله مقدم الشقة بصفة شخصية، والبالغ قيمته 20 ألف جنيه، كما وجه بسرعة توفير فرصة عمل لـ"جميل" تناسب ظروفه الصحية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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