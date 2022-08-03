"اللودر دهس الملاكي".. مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم رضيعة، إثر اصطدام لودر يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكي يستقلونها بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين.

وردت إشارة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، بوقوع حادث تصادم بطريق الاوتوستراد، بنطاق منطقة البساتين ووجود ضحايا.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سائق لودر يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكي، يستقلها الضحايا مما أسفر عن مصرع سائق السيارة، وسيدة، وطفلة عمر عامين، فيما أصيبت فتاة بجروح متفرقة.

تم نقل جثامين الضحايا لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة البساتين ضبط سائق اللودر المتسبب في الحادث.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.