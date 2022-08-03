أنواع حسابات التوفير في البنك الأهلي المتاح فتحها مجانا حتى منتصف أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

بدأ البنك الأهلي المصري السماح بفتح حسابات توفير مجانا دون احتساب أي مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب من أمس أول الاثنين حتى يوم 15 من شهر أغسطس الجاري بمناسبة مشاركته في اليوم العالمي للشباب، ضمن إحدى فعاليات مبادرة البنك المركزي للشمول المالي.

وأعلن عدد من البنوك مشاركتهم في فتح حسابات مجانا دون مصاريف خلال أول 15 يوما من شهر أغسطس منها الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، والأهلي الكويتي.

وتقدم هذه البنوك عروضا على خدمات ومنتجات مصرفية بدون مصاريف إصدار للشباب بدءاً من 16 سنة من 1 أغسطس وحتى 15 أغسطس الجاري.

ويصدر بنكا الأهلي ومصر 4 أنواع من حسابات التوفير تخاطب مختلف شرائح العملاء من العملاء العاديين، والشباب، وأصحاب المعاش، والمدخر الصغير، بفائدة متغيرة من حساب إلى آخر، وبحسب دورية صرف العائد.

ويعرض الخليج 365 أنواع حسابات التوفير في البنك الأهلي المصري بعد تثبيت الفائدة:

حساب التوفير العادي

- الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

- من ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه: لا يحصل العميل على أي فائدة.

- الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 3% سنويا على دورية صرف العائد الشهرية، و3.05% سنويا على دورية صرف العائد ربع السنوية، و3.10% سنويا على دورية صرف العائد نصف السنوية، و3.20% على العائد السنوي.

- الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4% سنويا على دورية صرف العائد الشهري، و4.05% سنويا على دورية صرف العائد ربع السنوية، و4.10% سنويا على دورية صرف العائد نصف السنوية، و4.20% على دورية صرف العائد السنوي.

- الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.5% سنويا على العائد الشهري، و4.6% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.65% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.75% على العائد السنوي.

- الشريحة الرابعة أكثر من نصف مليون جنيه:

تتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا على العائد الشهري، و4.85% سنويا على العائد ربع السنوي، و5% سنويا على العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا على العائد السنوي.

حساب توفير المستقبل

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه، ولكن احتساب الفائدة يبدأ من فوق 3 آلاف جنيه.

يقدم للشباب من سن 16 عاما إلى 50 عاما، ودون مصاريف على مدار العام ولكن في الشمول المالي يتم الإعفاء من الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه.

سعر الفائدة: يتراوح بين 4.75% سنويا للعائد الشهري، و4.80% سنويا للعائد ربع السنوي، و4.85% سنويا للعائد نصف السنوي، و5% سنويا للعائد السنوي.

حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه، ولا يتم احتساب أي عائد على الرصيد أقل من 3 آلاف جنيه.

تتراوح نسب الفائدة حسب قيم شريحة الحساب.

- من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه: 5.25% سنويا.

- من فوق 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه: 4.25% سنويا.

- من فوق 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: 3.5% سنويا.

- أكثر من 100 ألف جنيه: 3% سنويا.

حساب توفير المعاش

يصرف فوائد سنوية بنسبة 5.25%.