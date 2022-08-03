مكالمة بين صدام حسين وترمب

ونشر الفيديو تحت عنوان "صدام حسين على قيد الحياة، مكالمة هاتفية بين صدام حسين وترمب في 2022".
وأكد عدد من الوكالات الإخبارية أن الفيديو مركّب، مشيرة إلى أن التفتيش عن مشاهد منه أرشد إلى فيديو مشابه تماما من حيث الصورة منشور على مواقع إعلامية غربية في أغسطس 2018.
ويُظهر الفيديو في الحقيقة اتصالا بين ترامب ونظيره المكسيكي إنريكي بينيا نييتو في ذلك الحين، وقد عمد مروجو المقطع المزور إلى إبدال صوت الرئيس المكسيكي بصوت شبيه بصوت صدام حسين.
ويمكن العثور على مقاطع مشابهة ينشرها شاب على مواقع التواصل مقلدا صوت صدام حسين بدقة.
وأوضحت أنه نشر على صفحته على موقع "تيك تيوك" ما يوحي بأنه هو صاحب الصوت المشابه لصوت صدام في الفيديو مع ترمب.
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