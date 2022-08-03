إنقاذ نسر برّي هائم على وجهه في شوارع مدريد.

أنقذت الشرطة الإسبانية اليوم الأربعاء نسراً برياً مصاباً بالجفاف كان يهيم على وجهه في شوارع وسط مدريد، مما أدى إلى إعاقة حركة المرور وروع المارة.

بينما قام أحد رجال الشرطة بإلهاء الطائر، قام آخر بإمساكه من الخلف باستخدام بطانية. وضعا النسر في صندوق من الورق المقوى ونقلاه إلى مركز محلي متخصص في الطيور الجارحة.

وقال عامل بمركز برينزال لـ«رويترز» «إنه نسر صغير عمره حوالي عام وكان يعاني من الجفاف قليلاً».