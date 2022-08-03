أوكرانيا ترفع توقعاتها لمحصول 2022 إلى 65-67 مليون طن من الحبوب

تصدير الحبوب الأوكرانية (أ ف ب).

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال يوم الأربعاء إن توقعات بلاده لمحصول 2022 في زمن الحرب زادت إلى 65-67 مليون طن من الحبوب مقارنة مع 60 مليون طن في السابق.

وفي منشور على تطبيق تيليغرام، أشاد شميغال بمزارعي‭‭ ‬‬بلاده لاستمرارهم في العمل والحصاد رغم استمرار الحرب، حتى في المناطق التي يتواصل فيها القصف بلا هوادة.