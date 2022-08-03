أوكرانيا ترفع توقعاتها لمحصول 2022 إلى 65-67 مليون طن من الحبوب

03 أغسطس , 2022
تصدير الحبوب الأوكرانية (أ ف ب).
قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال يوم الأربعاء إن توقعات بلاده لمحصول 2022 في زمن الحرب زادت إلى 65-67 مليون طن من الحبوب مقارنة مع 60 مليون طن في السابق.
وفي منشور على تطبيق تيليغرام، أشاد شميغال بمزارعي بلاده لاستمرارهم في العمل والحصاد رغم استمرار الحرب، حتى في المناطق التي يتواصل فيها القصف بلا هوادة.
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