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السعودية تصل الى نهائي كأس العرب عبر بوابة فلسطين

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-03 | 18:25

السعودية تصل الى نهائي كأس العرب عبر بوابة فلسطين

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تمكن المنتخب السعودي للشباب، اليوم الاربعاء، من خطف تذكرة المباراة النهائية من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5-0 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.
وافتتح محمد سليمان التسجيل للمنتخب السعودي في الدقيقة الـ36، وأضاف عبدالله رديف الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بهدفين دون رد للأخضر الشاب.

وعزز عبدالله رديف تقدم المنتخب السعودي الشاب بالهدف الثالث، وبعدها بدقيقتين نجح عبدالعزيز العليوة في تسجيل الهدف الرابع للأخضر.


واختتم صالح الرحماني حفلة الأهداف بالهدف الخامس عند الدقيقة الـ87.

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية، التي ستقام يوم الأحد المقبل، وينتظر الفائز من مباراة مصر والجزائر في اليوم ذاته.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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