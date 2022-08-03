التيار يعلن مواصلة الاجتماعات بشأن صلاة الجمعة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلن التيار الصدري، اليوم الأربعاء، مواصلة الاجتماعات الخاصة بتهيئة الأجواء المناسبة لإقامة صلاة الجمعة التي في بغداد.

وقال اعلام التيار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة المكلفة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تواصل اجتماعاتها من اجل تهيئة الاجواء المناسبة لاقامة صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات ببغداد".



وفي وقت سابق، أشار "وزير" الصدر إلى "إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع".

