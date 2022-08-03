شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "بيتر ميجر" الجمهوري الذي صوت لعزل ترامب.. يخسر مقعده في ميتشيغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يفوز المنافس المدعوم من ترامب بعد أن أنفق الديمقراطيون على دعمه - وهو واحد من العديد من الذين ينكرون الانتخابات للفوز في المنافسات الأولية الرئيسية

لن يعود بيتر ميجير من ميتشيغان، أحد الجمهوريين العشرة في مجلس النواب الذين صوتوا لعزل دونالد ترامب بشأن هجوم الكابيتول، إلى الكونجرس العام المقبل.



خسر بيتر ميجر انتخاباته التمهيدية يوم الثلاثاء أمام مؤيدو ترامب ومن يدعمهم بالانتخابات التمهيدية في جميع أنحاء البلاد.

بيتر ميجر، عضو الكونجرس للولاية الأولى، تعرض للهزيمة على يد جون جيبس.

و في بيان، قال ميجر: "أنا فخور بأنني بقيت وفي لمبادئي، حتى لو كان ذلك بتكلفة سياسية كبيرة".

ونشر كلمات أكثر غضبا يوم الاثنين، ينتقد الديموقراطيين الذين أنفقوا أموالا في حملتهم الانتخابية لدعم جيبس ​​، معتبرا أنه قابل للفوز في الانتخابات النصفية في نوفمبر.

فوز كاسح للمرشحين المدعومين من ترامب



وفي مقال على الإنترنت، قال ميجر: “إن الديمقراطيين يبررون هذا الفوز السياسي بالحجة القائلة بأن السياسة عمل صعب”. أنا لا أعارض.

وأضاف، "هذه الصلابة مقيدة بحدود أخلاقية معينة: أولئك الذين شاركوا في الهجوم على مبنى الكابيتول، على سبيل المثال، من الواضح أنهم يقعون خارج تلك الحدود. ولكن على مدار الانتخابات النصفية، يبدو أن الديمقراطيين نسوا أين تكمن تلك الحدود ".

وأضاف بيتر ميجر أن الناخبين الجمهوريين سيتم إلقاء اللوم عليهم إذا تم انتخاب أي من هؤلاء المرشحين في نهاية المطاف، ولكن ليس هناك شك في أن بصمات الديمقراطيين ستكون على السلاح. يجب ألا ننسى ذلك أبدًا ".

كرر جيبس ​​أكاذيب ترامب حول سرقة انتخابات عام 2020 وادعى أن رئيس حملة هيلاري كلينتون لعام 2016 شارك في طقوس شيطانية تتعلق بالسوائل الجسدية.

يعد بيتر ميجر هو الثاني من بين 10 جمهوريين صوتوا للمساءلة لفقدان مقعده، بعد توم رايس من ساوث كارولينا، الذي هزمه منافس مدعوم من ترامب في يونيو.

اختار أربعة آخرون، بمن فيهم آدم كينزينجر من إلينوي، وهو عضو بارز في لجنة 6 يناير بمجلس النواب، التقاعد بدلًا من مواجهة الناخبين.

ونجا ديفيد فالاداو من كاليفورنيا. يوم الثلاثاء، بدا الممثلان عن ولاية واشنطن خايمي هيريرا بوتلر ودان نيوهاوس مستعدين للانضمام إلى فالاداو في خوض انتخابات نوفمبر. لقد قادوا منافسين مدعومين من ترامب، لكن مع إجراء ولاية واشنطن للانتخابات بالبريد، لم تُعرف النتائج الكاملة.