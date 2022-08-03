شكرا لقرائتكم خبر عن ليس اليونايتد... دي يونج على رادار الدوري الإنجليزي فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقاير صحفية إنجليزية عن دخول نادي تشيلسي الإنجليزي، فى مفاوضات متقدمة من أجل ضم الهولندي دي يونج نجم وسط فريق برشلونة الأسباني، يأتي ذلك فى إطار تدعيمات الفريق حلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت مصادر صحفية أن اللاعب تلقي إتصالا هاتفي من الألماني توماس توخيل المدير الفني "للبلوز "، لبحث إنتقاله للفريق الإنحليزي بداية من الموسم المقبل، بعد أن خرج اللاعب من حسابات الأسباني تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

وأوضحت أن الإتصال الذي جمع بين الطرفين كان مبشرًا للغاية، وأن توخيل تمكن من إقناع اللاعب والوصول معه لصيغة إتفاق حول إرتداء قميص الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما رفض اللاعب محاولات مسئولي اليونايتد لضمه طيلة الفترة الماضية.

كيف تفكر إدارة النادي الكتالوني مع اللاعب

وتشير كافة المؤشرات داخل النادي الكتالوني أن الفريق لا يمانع فى خروج اللاعب، لا سيما أن الفريق يفكر فى ذلك الأمر منذ فترة طويلة، لكن تصميم اللاعب على عدم الخروج كان يؤخر من رحيله فى كل مناسبة.

موضحة أن الفريق حدد أولوياته فى الموسم الجديد بالتعاقد مع الإيفواري فرانك كيسي، إضافة إلى سعي الفريق المستمر وراء ضم البرتغالي برناندو سيلفا، الشئ الذي يحتم من رحيل اللاعب فى الصيف الحالي.

فى أي طريق ستسير المفاوضات بعد أزمة كوندي!؟

ويري البعض أن الصفقة لن تكون بهذه السهولة المتوقعة، حيث أن العلاقات من قبل إدارة الناديين ما زالت ليست على الوضع الأفضل، بعد الصراع الطويل الذي كان بين مسئولي الفريقين على صفقة جول كوندي، والتي حسمها الجانب الكتالوني.

كما يتوقع مجموعة آخري أن رغبة توخيل القوية فى ضم اللاعب ستسهل من إنضمامه، فى الوقت الذي تسعي مسئولي البلوجرانا فى ضم الظهير الأيمن "للبلوز "سيزار أزبيليكوتيا خلال المريكاتو الصيفي الحالي، مما قد يساعد فى إجراء صفقة تبادلية بين الفريقين وعودة العلاقات.