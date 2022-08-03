خنقها بحبل وجلس بجوار الجثة.. سائق يقتل زوجته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة، بمحافظة القليوبية، واقعة قتل سائق لزوجته، خنقًا بحبل لشكه في سلوكها، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بالتصريح بالدفن، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "ه.ط.ع" 20 سنة، ربة منزل، مقيمة منطقة أبو زعبل دائرة المركز، بمحل سكنها، وبتكثيف التحريات تبين قيام "ن.إ.أ"، 24 سنة، سائق، زوج المجني عليها، بالتخلص منها باستخدام حبل، لفه حول رقبتها حتى فارقت الحياة.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، حيث تلقى العديد من الرسائل والصور تبين خيانتها له، مشيرًا إلى أنه توجه على الفور للمنزل، وواجها بتلك الرسائل والصور التي تجمعها بشخص آخر، وحدثت بينهما مشادة كلامية، استخدم خلالها حبل ولفه حول رقبتها وظل ضاغطا إلى أن فارقت الحياة، وظل مكانه إلى أن ضبطته الشرطة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.