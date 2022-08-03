خطة الزوجة وتنفيذ بائع الخضار.. كيف تخلصت سيدة من زوجها بمساعدة عشيقها في دمياط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط، من كشف غموض العثور على جثمان شخص ملقى بجانب أحد المصارف المائية ليتبين قيام الزوجة بمعاونة عشيقها وشخص آخر بالتخلص منه ليخلو لهما الجو نتيجة وجود علاقة محرمة بينهما.

كان اللواء حسام الباز، مدير أمن دمياط، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عنان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دمياط بلاغًا بالعثور على جثة لشخص مجهول بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، وعقب انتشالها تبين وجود جرح بالرأس من الخلف وكدمات بالوجه.

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمياط تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى وتوصلت التحريات عن تحديد هوية المجني عليه نجار - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط.

ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه باتفاقها مع أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ) وفى سبيل تنفيذ مخططهم قام المتهم الثاني بالاتفاق مع "بائع خضراوات - مقيم بمحافظة الشرقية" على استدراج المجنى عليه لغرفة مُلحقة بمزرعة خاصة بوالده بمركز كفر البطيخ بدعوى تناول الطعام، وأثناء ذلك قام بالاعتداء على المجنى عليه "بعصا خشبية" على رأسه من الخلف حتى فقد توازنه وقام بالإجهاز عليه بمساعدة بائع الخضروات حتى فارق الحياة ثم وضع جثمانه داخل جوال بلاستيكى وحمله على الدراجة بخارية ملكه، وقاما بإلقائه بمكان العثور والتخلص من أدوات الجريمة بذات المجرى المائى.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبطم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.