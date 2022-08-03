بعد مد الاتفاق على خفض الإنتاج.. كيف تتأثر أسعار الأسمنت بالأسواق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بقطاع الأسمنت إن مد قرار خفض إنتاج الأسمنت لمدة عام آخر سيساعد في استقرار الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأخطر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الشركات بقرار مد خفض الإنتاج لمدة عام آخر، بعد انتهاء فترة سريان القرار الصادر في يوليو 2021، وفقا لقول مصادر بقطاع الأسمنت تحدثوا لمصراوي.

وأضافت المصادر، أن القرار تضمن تقليص حجم خفض الإنتاج عن قرار العام الماضي.

تأثير القرار على الأسعار

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن قرار مد خفض إنتاج الأسمنت للشركات، وسيساعد خلال الفترة المقبلة في استقرار الأسعار بالسوق، خاصة مع التعديل الجديد على مد القرار وهو زيادة الإنتاج 8%.

وبحسب بيان من شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، تضمن القرار زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة في سوق صناعة الأسمنت.

وأضاف الزيني أن شعبة مواد البناء طالبت جهاز حماية المنافسة خلال العام الماضي بعد صدور القرار الأول بإلزام الشركات بزيادة الإنتاج بنسبة 10%، وذلك بعد قفزة أسعار الأسمنت إلى بين 1500 و1600 جنيه مقابل سعر يتراوح بين 800 و900 جنيه للطن للمستهلك خلال تلك الفترة.

وذكر أنه مع زيادة الإنتاج بنسبة 8% ضمن القرار الجديد بمد موافقة الجهاز من المتوقع أن يزيد المعروض من الأسمنت بالسوق، وتستقر الأسعار.

وبحسب الزيني، فإن سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 1200 و1300 جنيه، ويباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 1400 و1500 جنيه.

واتفق أحمد شرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، مع الزيني، وقال إن قرار مد خفض إنتاج الأسمنت عاما آخر يساعد في استقرار السوق وضبط الأسعار، وذلك من خلال زيادة الكمية المعروضة من الأسمنت بنسبة 8%.

وذكر كريم، في بيان الشعبة، أن قرار جهاز حماية المنافسة في صالح المستهلكين والسوق المحلية في المقام الأول حيث يضمن استمرار الصناعة والتعددية لتوفر المنتج في جميع المحافظات وتجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك في حالة تعثر وخروج هذه الشركات.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن القرار سيسمح لمنتجي الأسمنت بالاستمرار في عملية التعافي من الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الفترة العصيبة السابقة للقرار، كما يسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار.

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مصادر: حماية المنافسة تمد قرار خفض إنتاج الأسمنت لمدة عام

رئيس الشعبة: قرار مد خفض إنتاج الأسمنت لمدة عام في صالح المستهلك والسوق